Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в Радужном

На месте аварии работает бригада из шести человек и двух единиц техники МУП «КТС».
Фото: Олег ЗОЛОТО
Из-за дефекта на трубопроводе в микрорайоне Радужный произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.
- В зону отключения попали 53 жилых дома и 5 социально значимых объектов, - уточнили в ведомстве. - На данный момент без ресурса остаются более 5 тысяч человек, в том числе 1300 детей.
На месте аварии работает бригада из шести человек и двух единиц техники МУП «КТС».