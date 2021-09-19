Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в Радужном

На месте аварии работает бригада из шести человек и двух единиц техники МУП «КТС». Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за дефекта на трубопроводе в микрорайоне Радужный произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- В зону отключения попали 53 жилых дома и 5 социально значимых объектов, - уточнили в ведомстве. - На данный момент без ресурса остаются более 5 тысяч человек, в том числе 1300 детей.

На месте аварии работает бригада из шести человек и двух единиц техники МУП «КТС».