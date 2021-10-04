В Кирове 18 зданий признали исторически ценными градоформирующими объектами

Один из признанных объектов - дом купца Якубовского, где открылся первый в Вятке детсад. Фото: google.ru/maps

Список исторически ценных зданий в Кирове пополнился на 18 пунктов. Решение о назначении их таковыми вынесло Управление культурного наследия области.

В список попали 18 зданий. Среди них - дом пивоваренного завода К.О. Шнейдера, здание госпиталя Великой Отечественной войны и Политехнического техникума (ныне лесопромышленный колледж), дом С.О. Якубовского, где в 1911 году открылся первый в Вятке детский сад, и другие. Все они признаны исторически ценными градоформирующими объектами. Полный список можно посмотреть здесь.

Стоит отметить также, что Управление направило в полицию заявление о возбуждении уголовного дела из-за пожара в старинном доме на улице Преображенской. Напомним, здание является выявленным объектом культурного наследия. Подробнее о происшествии можно прочитать здесь.