Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 15:46

В Кирове 18 зданий признали исторически ценными градоформирующими объектами

Среди них - госпиталь и пивзавод
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один из признанных объектов - дом купца Якубовского, где открылся первый в Вятке детсад. Фото: google.ru/maps

Один из признанных объектов - дом купца Якубовского, где открылся первый в Вятке детсад. Фото: google.ru/maps

Список исторически ценных зданий в Кирове пополнился на 18 пунктов. Решение о назначении их таковыми вынесло Управление культурного наследия области.

В список попали 18 зданий. Среди них - дом пивоваренного завода К.О. Шнейдера, здание госпиталя Великой Отечественной войны и Политехнического техникума (ныне лесопромышленный колледж), дом С.О. Якубовского, где в 1911 году открылся первый в Вятке детский сад, и другие. Все они признаны исторически ценными градоформирующими объектами. Полный список можно посмотреть здесь.

Стоит отметить также, что Управление направило в полицию заявление о возбуждении уголовного дела из-за пожара в старинном доме на улице Преображенской. Напомним, здание является выявленным объектом культурного наследия. Подробнее о происшествии можно прочитать здесь.