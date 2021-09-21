В Кирове произошел пожар в историческом доме на улице Преображенской

К тушению пожара привлекались три пожарных расчета. Фото: 43.mchs.gov.ru
Во вторник, 21 сентября, в центре Кирова произошел пожар в историческом здании на улице Преображенской, 39. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.
- На данный момент пожар ликвидирован, - сообщили в МЧС. - На первом этаже дома загорелся мусор на площади 10 кв. метров.
Известно, что пострадавших в происшествии нет. К тушению пожара привлекались три пожарных расчета.
СПРАВКА «КП»
Задние по улице Преображенской, 39 построено по проекту архитектора Эмиля Нюквиста в 1905-1906 годах, который был приглашен на Вятку предпринимателем Федором Ездаковым.