В пяти домах Первомайского района Кирова отключили холодную воду

Причиной отключения воды послужила авария на трубопроводе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Первомайском районе Кирова из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались жители пяти многоквартирных домов. Завершить ремонтные работы должны до 18.00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались жильцы домов на улицах Казанской, Труда, Ленина и Пятницкой. На время работ будет организован подвоз питьевой воды. С точными адресами, а также расположением цистерны можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в субботу, 1 октября, без холодной воды остались жители 9 многоквартирных домов в Ленинском и Первомайском районах. Причиной также послужила авария на теплосетях.