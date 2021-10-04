Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 15:41

В пяти домах Первомайского района Кирова отключили холодную воду

Водоснабжение должны возобновить до 18.00
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причиной отключения воды послужила авария на трубопроводе

Причиной отключения воды послужила авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Первомайском районе Кирова из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались жители пяти многоквартирных домов. Завершить ремонтные работы должны до 18.00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации ресурсоснабжающей компании, без водоснабжения остались жильцы домов на улицах Казанской, Труда, Ленина и Пятницкой. На время работ будет организован подвоз питьевой воды. С точными адресами, а также расположением цистерны можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в субботу, 1 октября, без холодной воды остались жители 9 многоквартирных домов в Ленинском и Первомайском районах. Причиной также послужила авария на теплосетях.