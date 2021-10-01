В Кирове жители 9 домов остались без холодной воды

На время восстановительных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жители девяти многоквартирных домов остались без холодной воды. Причиной стали ремонтные работы прорвавшего трубопроводы. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, холодное водоснабжение отключили в домах на улицах Свободы, Есенина, Деповской и Красина в Первомайском и Ленинском районах областного центра. На время проведения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и точными адресами можно здесь.

Напомним, что 28 сентября, воду отключали в квартирах десятков домов сразу на семи улицах.