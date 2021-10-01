Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 15:01

В Кирове жители 9 домов остались без холодной воды

Причиной послужила авария на трубопроводе
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На время восстановительных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды

На время восстановительных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жители девяти многоквартирных домов остались без холодной воды. Причиной стали ремонтные работы прорвавшего трубопроводы. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, холодное водоснабжение отключили в домах на улицах Свободы, Есенина, Деповской и Красина в Первомайском и Ленинском районах областного центра. На время проведения восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и точными адресами можно здесь.

Напомним, что 28 сентября, воду отключали в квартирах десятков домов сразу на семи улицах.