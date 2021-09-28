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Общество28 сентября 2021 13:20

В Кирове жители сразу трех районов города остались без холодной воды

Причиной отключения послужила авария трубопровода
Алексей РомановАлексей Романов
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Без холодной воды остались жильцы 17 многоквартирных домов

Без холодной воды остались жильцы 17 многоквартирных домов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове без холодного водоснабжения остались жители сразу нескольких домов в трех районах города. Причиной стали ремонтные работы прорвавшегося трубопровода. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

В ресурсоснабжающей компании пояснили, что вторник, 28 сентября, начиная с 09.00 холодной воды не будет в некоторых домах на улицах МОПРа, Свободы, Конституции, Индустриальной, Каширской, Менжинского и проспекте Строителей в Первомайском, Октябрьском и Нововятском районах областного центра.

На время восстановительных работ будет организован подвоз питьевой воды. Ознакомиться с графиком отключения и точными адресами домов можно здесь.