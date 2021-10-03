В Кирове столкнулись встречные легковушки: пострадали два человека

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове столкнулись две встречные легковушки. В результате пострадали двое человек, в том числе один подросток. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла 3 октября в 15.40 на улице Московской у дома №181. По предварительным данным, столкнулись встречные «Ниссан Альмера» и ВАЗ-2112. Точные причины произошедшего на данный момент неизвестны. В результате аварии 19-летний водитель отечественной легковушки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. 25-летняя девушка, находившаяся за рулем «Ниссана», не пострадала.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и условия совершения аварии.

Напомним, недавно мы писали о двух авариях, произошедших в один вечер на трассе «Вятка». Одна из них, к сожалению, оказалось смертельной. Подробнее - здесь.