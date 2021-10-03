Кировские школьники нашли останки 48 бойцов, погибших в годы войны

На месте раскопок когда-то сражалась 86-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в Кировской области. Фото: vk.com/club159168834

Кировские школьники побывали в Нижегородской области на поисках бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ребятам удалось поднять останки 48 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Поисковики - школам». От нашего региона в ней участвовали дети сотрудников кировских исправительных учреждений и юнармейцы отряда «Рубин». По данным поисковиков, в поселке Лесной, где прошли раскопки, сражалась 86-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в Кировской области.

Так, среди находок удалось обнаружить смертный медальон и орден Красной Звезды № 15279. По номеру установили имя бойца: сержант 86 отдельной стрелковой бригады Плешков Иван Павлович, 1907 г.р., уроженец Оханского района, Молотовской области (ныне Пермский край). Теперь школьникам предстоит найти родственников солдата и сообщить, что тот погиб, отстаивая в бою нижегородские деревни.

Напомним, минувшей весной в Кировскую область доставили останки бойцов Красной Армии, наших земляков, для захоронения на малой родине. Подробнее об этом - здесь.