В Кировскую область доставили останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

В областном драматическом театре состоялась церемония возращения родственникам останков двух кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото: kirovreg.ru

Поисковики вернули на малую родину останки двух кировчан, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Десятилетия спустя из безвестности имена красноармейцев вернули поисковики, которые нашли останки бойцов на полях сражений на Смоленщине. В четверг, 15 апреля, их доставили в Кировскую область и передали родственникам - это был действительно долгий путь домой.

Александр Дмитриевич Ростокин из деревни Старая Коса Малмыжского района погиб в октябре 1941 года, ему было всего 25 лет. Беда также пришла в семью Ивана Васильевича Заколюкина из деревни Нижний Матан Вятскополянского района. На фронт он ушел взрослым сорокалетним мужчиной, а в 1942 году его жена получила известие, что он без вести пропал.

В ближайшее время родственники красноармейцев планируют захоронить останки бойцов на малой родине.