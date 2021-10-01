В Кирове перекроют автомобильное движение на улице Карла Маркса

Из-за временного перекрытия дорожного участка водителей просят заранее выбирать пути объезда. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 19.00 2 октября до 6.00 3 октября перекроют автомобильное движение по улице Карла Маркса. Это связано с проведением ремонтных работ теплотрассы на пересечении с улицей Герцена. Об этом сообщили в горадминистрации.

С вечера субботы временно перестанет курсировать троллейбус №1 - от железнодорожного вокзала к площади ХХ партсъезда. На следующий день общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, что из-за ремонта тепловых сетей в областном центре до 3 октября движение остается перекрытым на улице Советской.