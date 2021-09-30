Кировчанина, который ударил женщину при ее ребенке, приговорили к обязательным работам

Мужчине придется отработать свой поступок - буквально. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

Кировчанину, который ударил женщину на глазах у ее ребенка, вынесли приговор. Как сообщает областная прокуратура, 27-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, речь идет о резонансном инциденте, который произошел в Кирове 7 июля. Мужчина и женщина, находившиеся во дворе дома №60 по улице Грибоедова, поссорились. Установлено, что конфликт произошел на почве ревности. В какой-то момент мужчина с силой ударил собеседницу по лицу, та упала, ударившись головой об ограждение. Нападавший убедился, что женщина жива, и ретировался.

Инцидент произошел посреди дня, при свидетелях и сыне пострадавшей. Кроме того, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Запись быстро разлетелась по пабликам и местным СМИ. Личность молодого человека быстро установили, возбудили уголовное дело. По итогам его расследования кировчанину вынесли приговор: 200 часов обязательных работ.