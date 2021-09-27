В Слободском районе пьяный лихач на «Ауди» врезался в «скорую»: пострадали четыре человека

В аварии пострадали оба водителя и две пассажирки «скорой». Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе пьяный водитель врезался в «скорую помощь». К счастью, никто не погиб, однако в результате ДТП пострадали четверо человек, в том числе сам лихач. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 25 сентября в 01.10 на 637 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По предварительным данным, пьяный лихач на «Ауди» выехал на встречку, где столкнулся с «ГАЗом» медиков. От удара карета «скорой» упала на бок. Пострадали четверо человек: 34-летний виновник ДТП, водитель «ГАЗа», а также две его пассажирки - 48-летняя и 58-летняя женщина.

Напомним, 26 сентября на этой же трассе произошла смертельная авария: столкнулись две встречные машины. В результате погибла пассажирка одной из них, 24-летняя девушка. Подробнее - здесь.