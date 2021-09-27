В Омутнинском районе столкнулись две машины: погибла 24-летняя девушка

Авария произошла на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Фото: vk.com/gibdd43

В Омутнинском районе на встречке лоб в лоб столкнулись две машины. Авария оказалась смертельной. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

ДТП произошло 26 сентября в 13.45 на 751 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По предварительным данным ведомства, «Лада Приора» с 24-летним молодым человеком за рулем выехала на встречную полосу, где врезалась в «Вольво». От страшного удара одна из машин вылетела с трассы в кювет. В результате 24-летняя пассажирка отечественной легковушки получила сильные травмы, из-за которых, к сожалению, скончалась. Хозяин «Лады» также пострадал, но выжил.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых погиб один человек и 18 получили травмы.