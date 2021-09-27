За прошедшие выходные в Кировской области поймали 42 пьяных водителя

За три дня кировские автомобилисты совершили 2194 нарушения ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие выходные на дорогах Кировской области пресекли 2194 нарушения ПДД. Статистику за последние три дня приводит областная ГИБДД.

Так, с 24 по 26 сентября автоинспекторы поймали 42 водителей, пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Помимо того, на дорогах региона правоохранителям попались 35 бесправников. Кроме того, за эти дни в Кировской области произошло 12 ДТП. В них погиб один человек и пострадали 18.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и наказывается лишением прав сроком на полтора-два года и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дороге можно сообщить по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02 (102).