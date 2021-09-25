Аграрии Кировской области получат дополнительную финансовую поддержку

Субсидия позволит увеличить застрахованную посевную площадь. Фото: kirovreg.ru

Из федерального бюджета на поддержку аграриев Кировской области дополнительно направят 3,48 млн рублей. Денежные средства предоставят на возмещение части затрат на сельскохозяйственное страхование, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Субсидия что позволит увеличить застрахованную посевную площадь и обеспечить прирост застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, - уточнили в правительстве.

Напомним, что в минувшем году рост агропромышленного комплекса Кировской области составил почти 6,5.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кировская область получила 2,7 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья. Читать