Кировская область получила 2,7 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья в Кировской области ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Фото: Виктор Карпов

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Кировской области на предоставление 2,7 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья. Еще 27 млн рублей выделят из регионального бюджета, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Благодаря дополнительному финансированию программу удастся завершить на два года раньше - в 2023. К этому времени из аварийного жилья, которое было признано таковым в период с 2012 по 2017 год, удастся переселить 4339 человек.

- Сразу после этого мы готовы приступить к реализации новой программы и расселять жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года, - отметил глава региона Игорь Васильев.