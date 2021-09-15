В Кирове до 2023 года законсервировали дом №103 по Октябрьскому проспекту, где произошел пожар

Сейчас дверные и оконные проемы в доме забили досками. Фото: admkirov.ru

В Кирове законсервировали дом №103 по Октябрьскому проспекту, где произошел пожар. В дальнейшем его собираются снести. Об этом рассказали в горадминистрации.

Сейчас бывшим обитателям дома предоставили помещения маневренного фонда. В 2023 году им выделят полноценные квартиры по программе переселения из аварийного жилья. В этом же году здание планируется уничтожить. До этого момента в доме заколотили окна и двери. Кроме того, объект обнесли специальной сеткой, чтобы его конструкции не обрушились на пешеходную зону.

Напомним, пожар в доме №103 произошел 9 июня 2021 года. Спасатели эвакуировали из здания 18 человек. Два жильца пострадали в огне. Пожар нанес дому непоправимые повреждения, восстановить его не представлялось возможным. Добавим, что объект признали аварийным еще в 2016 году.