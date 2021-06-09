Появились видео пожара в жилом доме в центре Кирова

В ночь на 9 июня в центре Кирова на Октябрьском проспекте загорелся жилой дом. Фото: admkirov.ru

В среду, 9 июня, в Кирове на Октябрьском проспекте произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. К настоящему времени возгорание потушено, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

- Всего привлекалось к тушению пожара 46 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 12 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

На видео, опубликованном в группе «Злой Кировчанин», видно, что возгорание произошло на чердаке жилого дома. За несколько минут огонь полностью охватил крышу здания.

Известно, что жильцов удалось оперативно эвакуировать. В настоящее время 18 человек временно размещены в гостинице «Губернская».

- В дальнейшем им будут предложены для проживания помещения маневренного фонда, - рассказали в управлении гражданской защиты.

На данный момент дознаватели устанавливают причину пожара. Проводится расследование.