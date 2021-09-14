Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 15:56

В Кировской области расследуют гибель мужчины и женщины на пожаре

Трагедия произошла в деревне Солоницины Орловского района
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь вспыхнул в жилом доме по улице Победы.

Огонь вспыхнул в жилом доме по улице Победы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области двое человек погибли на пожаре. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Трагедия произошла 14 сентября в деревне Солоницины Орловского района. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов по улице Победы. На месте спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожности при курении: погибшие в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас ведомство проводит доследственную проверку по факту трагедии. Все обстоятельства и причины устанавливаются. Кировчан призывают уделять больше внимания пожарной безопасности.