Природоохранная прокуратура проверила цирк-шапито в Кирове

Проверка прошла в цирке-шапито по многочисленным жалобам в соцсетях. Фото: Василий Вахрин

В Кирове прошла проверка цирка-шапито, на который жаловались горожане. На минувшей неделе в соцсетях пронесся слух о жестоком обращении с животными. Природоохранная прокуратура наведалась к их владельцу.

По результатам проверки фактов жестокого обращения не выявили. Однако специалисты нашли множество нарушений содержания зверей. Так, в частности, кормовой рацион для животных оказался не разработан, постоянного и неограниченного доступа к питьевой воде не было. Ветеринарного обслуживания не проводилось, и специалист не наблюдал за здоровьем зверей. Расстояние между клетками оказалось слишком мало, и животные могли дотянуться друг до друга и, возможно, причинить вред.

Межрайонный природоохранный прокурор внес представление владельцу цирка. Возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф или приостановка деятельности.

Напомним, недавно мы писали о проверке выставки-зоопарка в кировском ТЦ. Специалисты также выявили множество нарушений в его работе. Подробнее - здесь.