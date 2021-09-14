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Общество14 сентября 2021 7:54

В Кирове предпринимателя оштрафовали за плохое содержание животных на выставке-зоопарке

Бизнесмен заплатит три тысячи рублей за допущенные нарушения
Маргарита Акагиева
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Зверей содержали в ненадлежащих условиях.

Зверей содержали в ненадлежащих условиях.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове нашли нарушения в работе выставки-зоопарка. Об этом сообщили в областном Россельхознадзоре.

Проверка ИП, организовавшего выставку в одном из городских ТЦ, прошла 9 июля 2021 года. Как выяснилось, владелец нарушил несколько пунктов ветеринарного законодательства. Так, клетки с экзотическими животными были меньше установленных размеров, места для отдыха и укрытия зверьков отсутствовали, кормовых рационов и режима кормления не было. И это не единственные нарушения.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. 7 сентября вынесли постановление о привлечении к ответственности. Организатор выставки-зоопарка заплатит штраф - три тысячи рублей.