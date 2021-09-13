В Кирове начался суд над бывшим вице-губернатором Андреем Плитко, обвиняемым во взяточничестве

Первое слушание по делу бывшего вице-губернатора началось 13 сентября. Фото: скриншот с видео СУ СКР по Кировской области

В Кирове началось судебное заседание по делу бывшего вице-губернатора Андрея Плитко. Первое слушание назначено на сегодня, 13 сентября, в Ленинском районном суде.

Согласно поступившим в суд материалам дела, вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще два человека: Андрей Туев, экс-директор «Кировгослесхоза» и Алексей Ушнурцев - бывший руководитель йошкар-олинской компании «Кокшайский лес», занимающейся лесохозяйственной деятельностью. Представителем потерпевшей стороны выступает глава КОГСАУ «Лесоохрана» Руслан Сибагатулин.

Напомним, Андрею Плитко вменяют 18 эпизодов получения взятки, половина из них - в особо крупном размере. У двух других подсудимых - 17 эпизодов. Кроме того, Туева обвиняют еще и в присвоении и растрате имущества.

Другой фигурант нашумевшего дела, Алексей Шургин, перед судом пока не предстал. Дата его судебного заседания еще не установлена. Согласно картотеке дел, его обвиняют в 18 эпизодах получения взяток, как и Плитко.