В Кирове участник ОПГ, инсценировавшей ДТП, получил три года колонии

Суд признал участника ОПГ виновным и вынес приговор: три года колонии общего режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове осудили одного из членов ОПГ, которая устраивала инсценировки ДТП. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Осужденный вместе с пособниками занимался этим с 2015 по 2018 годы. Используя разные машины премиум-класса, группа оформляла на них страховку, после чего устраивала липовые ДТП. В итоге им удалось выручить более двух миллионов рублей на своих махинациях.

Участника ОПГ признали виновным. Суд вынес приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима. Кировчанина взяли под стражу в зале суда. Кроме того, ему придется выплатить компенсацию страховой компании за одно из совершенных преступлений. Для возмещения материального ущерба у мужчины арестовали имущество - мобильные средства связи и земельный участок.