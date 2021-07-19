Члены ОПГ, инсценировавшие ДТП в Кирове, оказались на скамье подсудимых

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу. Фото: pervomaysky.kir.sudrf.ru/

В Первомайский районный суд города Кирова направлено уголовное дело в отношении четырех участников преступной группы, которые в течение пяти лет незаконно получали страховые выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Инкриминируют участникам преступной группы незаконное завладение денежными средствами в размере 29 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемые использовали автомобили премиум-класса для инсценировки ДТП. На транспортные средства предварительно оформлялись полисы КАСКО. После чего злоумышленники обращались в страховые организации за получением выплат.