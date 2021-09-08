«Совершил маленькое, но большое преступление»: кировчанин, ударивший чужого ребенка, дает показания в полиции

Сейчас мужчина дает показания в полиции. Фото: vk.com/mvd43

В Кирове продолжается расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который ударил чужого ребенка в магазине. Об этом сообщили в областном УМВД.

Сейчас мужчина дает показания в полиции. На допросе кировчанин заявил, что совершил «маленькое, но большое преступление». Свою вину он при этом признал. На данный момент мотивы его поступка остаются непонятными. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства.

Напомним, инцидент произошел 31 августа в магазине на улице Московской. Один из покупателей внезапно и без видимой причины ударил по голове чужого ребенка, сына другой посетительницы. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры быстро разошлись по пабликам и СМИ. Кировчанка написала заявление в полицию на обидчика своего сына. Мужчину быстро разыскали, заведено уголовное дело по статье «Побои».