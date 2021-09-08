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Общество8 сентября 2021 8:06

В Кирове оштрафуют предприятие, сбрасывающее стоки в Хлыновку

Организация может заплатить до 100 тысяч рублей
Маргарита Акагиева
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Факт загрязнения кировской речки Хлыновка удалось доказать. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, жалобы на состояние водоема пошли в начале июля: грязь, запах, неприглядного вида пена. Местные жители предположили, что в него сливают неочищенные стоки. В итоге удалось подтвердить догадку: этим занималось одно из предприятий в районе улицы Социалистическая, причем разрешения у него не было.

Обращение направили в природоохранную прокуратуру. В отношении виновника возбудили дело об административном правонарушении. Организации грозит штраф до 100 тысяч и приостановка деятельности на срок до 90 суток.