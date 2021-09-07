В Кирове застройщик сдал проблемный долгострой на Широтной

Сдать дом на Широтной подрядчик должен был в декабре 2018 года. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове сдали в эксплуатацию проблемный дом на Широтной. Работы в секциях 4, 5 и 6 завершены. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Проблемный дом №1 на Широтной строили за счет средств дольщиков. Объект должны были сдать еще три года назад - в декабре 2018 года. Однако сроки неоднократно отодвигались, в том числе из-за финансовых проблем застройщика, а 50 кировчан терпеливо ждали переезда в новые квартиры.

Прокуратура Ленинского района приняла комплекс мер, побудивших компанию работать. В итоге 3 сентября застройщику выдали разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Стоит отметить, что строительство 1, 2 и 3 секций не завершено.

Напомним, подрядчиком является ООО «Квартал», который должен закончить строительство еще одного проблемного дома - №13 по улице Современной. Именно этим подрядчик собирался заняться после сдачи объекта на Широтной.