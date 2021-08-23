В Кирове собираются достраивать проблемный дом на улице Современной

Окончанием работ займется прежний застройщик, которого требовали признать банкротом. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове готовятся продолжать строительство проблемного дома №13 по улице Современной. Как сообщили в областном правительстве, этим займется прежний застройщик, ООО «Квартал», которого дольщики требовали признать банкротом.

Подрядчик закончил работы по возведению секций 4, 5 и 6 дома №1 на улице Широтной и сейчас устраняет недочеты и замечания. Работы завершатся на текущей неделе, после чего компания вновь займется строительством дома №13 по улице Современной. Планируется, что в 2022 году его сдадут в эксплуатацию. Средства на достройку компания собирается заиметь с продажи квартир в завершенных секциях дома на Широтной.

Стоит отметить, что положение у «Квартала» сейчас неважное - сложное финансовое положение и арест счетов. К достройке незавершенных 1, 2 и 3 секций проблемного дома на Широтной, 1 планируется привлечь инвестора. Возможно также, что предприятию сократят задолженности.