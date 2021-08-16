В Кирове дольщики дома по улице Современной собирают подписи о признании застройщика банкротом

Завершить строительство дома должны 31 декабря 2021 года. Фото: yandex.ru/maps

Кировские дольщики намерены заставить признать ООО «Квартал» (бывший КЧУС) банкротом. Сейчас разыскиваются все причастные к строительству проблемного дома №13 по улице Современной. Пост появился в паблике «Строим Киров».

- Собираем подписи под коллективным письмом о признании "Квартала" (бывший "УКС КЧУС") банкротом. В настоящий момент строительство дома ведёт частная компания. Хочет - строит, хочет - не строит. Никто заставить не может, нет полномочий у государства! - пишет автор поста.

Банкротство застройщика позволит найти другие решения проблемы: получить компенсацию либо закончить возведение дома с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Последним способом в Кировской области решили завершить новостройку по улице Ленина.

Информацию о том, как можно подписать письмо о банкротстве компании, можно узнать здесь.

Стоит отметить, что, согласно реестру проблемных домов региона, строительство здания №13 на Современной должны закончить 31 декабря 2021 года. Возведение началось в октябре 2017 года.