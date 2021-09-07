В Кирове временно закроют перекресток улиц Дзержинского и Ленинградской

Перекрытие дорожного участка связано с проведением памятного мероприятия. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 7 сентября, с 14.30 до 17.00 закроют автомобильное движение на перекрестке улиц Дзержинского и Ленинградской. Это связано с проведением памятного мероприятия.

Как сообщили в правительстве региона, на данном участке состоится закладка камня будущего памятника детям блокадного Ленинграда, которые были спасены благодаря эвакуации в Кировскую область. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что из-за прокладки новой теплотрассы, в областном центре до 30 сентября перекрыли автомобильное движение по улице Водопроводной. Водителям приходится объезжать данный участок со второго сентября.