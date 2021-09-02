В Кирове до 30 сентября прекращено автомобильное движение по улице Водопроводной

Из-за перекрытия улицы водителей просят заранее выбирать пути объезда. Фото: admkirov.ru

В Кирове из-за прокладки теплотрассы почти на месяц перекрыли движение по улице Водопроводной. Работы планируют завершить до 30 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

Напомним, что до 5 сентября в областном центре автомобилисты не могут ездить также по дорожному участку на улице Мопра. Причиной тому стали восстановительные работы на теплосетях. Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее выбирать пути объезда.