В Кирове до 5 сентября перекрыли автомобильное движение по улице Мопра

Кировчан просят заранее выбирать пути объезда данного участка. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно перекрыли автомобильное движение по улице Мопра от дома № 60 до дома № 80. Причиной послужили ремонтные работы тепловых сетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

По сообщениям властей, реконструкция и замена труб продлится до 5 сентября. До этого времени автомобилисты не смогут ездить и в районе пересечения улиц Мопра и Володарского.

Напомним, что из-за аварии на теплосетях движение перекрыто также и на улице Труда. Работы там планируют завершить до 1 сентября.