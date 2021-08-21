В Кирове из-за аварии на теплосетях перекрыли движение на улице Труда

На сегодняшний день подрядчик уже завершает сварочные работы. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно перекрыли автомобильное движение по улице Труда. Это связано из-за аварий на теплосетях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Прорыв водопровода произошел в результате гидравлических испытаний. Сотрудники «Кировской теплоснабжающей компании» заменят две трубы диаметром 500 мм и длиной 10 метров. Подрядчик уже завершает сварочные работы.

Открыть движение планируется к 1 сентября. Водителей просят отнестись с понимаем и заранее выбирать пути объезда.