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Общество21 августа 2021 10:47

В Кирове из-за аварии на теплосетях перекрыли движение на улице Труда

Водителей просят заранее выбрать пути объезда
Алексей РомановАлексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На сегодняшний день подрядчик уже завершает сварочные работы. Фото: admkirov.ru

На сегодняшний день подрядчик уже завершает сварочные работы. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно перекрыли автомобильное движение по улице Труда. Это связано из-за аварий на теплосетях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Прорыв водопровода произошел в результате гидравлических испытаний. Сотрудники «Кировской теплоснабжающей компании» заменят две трубы диаметром 500 мм и длиной 10 метров. Подрядчик уже завершает сварочные работы.

Открыть движение планируется к 1 сентября. Водителей просят отнестись с понимаем и заранее выбирать пути объезда.