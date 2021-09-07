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Происшествия7 сентября 2021 9:35

Смертельное ДТП в Юрьянском районе: стал известен виновник аварии

Трагедия произошла из-за выезда одной из иномарок на встречную полосу
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель Subaru Legacy не смог правильно сориентироваться и выехал на «встречку». Фото: vk.com/gibdd43

Водитель Subaru Legacy не смог правильно сориентироваться и выехал на «встречку». Фото: vk.com/gibdd43

Представители ГИБДД сообщили подробности жуткой аварии в Юрьянском районе. Трагедия произошла по вине 32-летнего водителя автомобиля Subaru Legacy, который выехал на полосу встречного движения.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 5 сентября, на федеральной трассе «Вятка» на подъезде к городу Кирову. В результате аварии погибли три человека. Еще четыре пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Исполнения этих несложных обязанностей поможет предотвратить не одно ДТП и спасти десятки человеческих жизней.