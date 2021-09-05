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Происшествия5 сентября 2021 17:04

В ДТП на трассе «Вятка» погибли три человека

По факту автомобильной аварии проводится проверка
Андрей Сергеев
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На трассе столкнулись два автомобиля Subaru Legacy и Volkswagen Transporter. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе столкнулись два автомобиля Subaru Legacy и Volkswagen Transporter. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 5 сентября, на 9 км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошла крупная автомобильная авария, в которой погибли три человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на трассе столкнулись два автомобиля Subaru Legacy и микроавтобус Volkswagen Transporter .

- В результате происшествия три человека погибли - оба водителя и пассажир автомобиля Subaru, - сообщили в ГИБДД. - Еще четыре пассажира этого автомобиля были травмированы.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.