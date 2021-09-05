За неделю в Кировской области скончались 12 пациентов с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам. Фото: УКЛАДОВ Егор

В Кировской области за неделю скончались двенадцать человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 488 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.9% (средний по России - 2.66%). Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19. Читать