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Здоровье5 сентября 2021 10:08

В Кировской области подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19

На стационарном лечении находятся 2353 пациента
Андрей Сергеев
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139 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

139 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Фото: Алексей Гмызин

В Кировской области 5 сентября подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 85 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2353 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 139 пациентам, 19 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 486.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4476 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2837 исследований на COVID-19.