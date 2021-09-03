В Кировской области хотят создать единую водоснабжающую госслужбу

Создание единой службы поможет добиться безаварийной работы сетей водоснабжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области собираются создать Единую государственную службу по водообеспечению, что позволит снизить количество аварий на сетях снабжения. Об этом рассказали в областном правительстве.

Суть проекта - в передаче районных сетей на областной уровень. По мнению властей, это позволит проводить необходимые работы комплексно, создать необходимую инфраструктуру и прийти в итоге в безаварийной работе. Кроме того, плюсом станет создание крупного единого центра, у которого будут и кадры, и оборудование, и техника.

Реализовывать план будут постепенно. Сейчас у муниципальных образований собирают данные по плановым ремонтам сетей на ближайшие три года. После их анализа будут приниматься решения о строительству как новых объектов, так и обновлению уже имеющихся.

Напомним, недавно мы писали, что в Кирове на обновление водопроводных сетей планируют потратить семь миллиардов рублей. Деньги предполагается найти благодаря привлечению инвестора. Подробнее - здесь.