В Кирове планируют обновить 193 км водопроводных сетей за семь миллиардов рублей

Программа обновления водопроводных сетей рассчитана на 10 лет. Фото: Сергей ГАПОН

В Кирове хотят провести масштабную реконструкцию и обновление объектов водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в областном правительстве, работы пройдут в рамках специально разработанной программы.

Так, планируется обновить 193 км водопроводных сетей, реконструировать 1400 метров сетей водоснабжения и установить 119 новых пожарных гидрантов. Работы пройдут в центральной части города Кирова, Нововятске, Коминтерне, Лянгасово и Костино. Программа рассчитана на десять лет. На эти цели придется выделить более семи миллиардов рублей. Для реализации проекта к нему планируется привлечь инвесторов, которые и выделят эту сумму.

Сейчас программа должна пройти несколько этапов согласования. После ее утверждения власти и специалисты соберутся на обсуждение проекта еще раз.

Стоит отметить, что протяженность водопроводных и канализационных сетей в Кирове составляет 1156 км и 901 км соответственно. Общий износ составляет в среднем 60%.