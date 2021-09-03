Вальщику леса из Омутнинского района, случайно убившему рабочего, вынесли приговор

Трагический инцидент произошел во время вырубки леса в Омутнинском районе. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Омутнинском районе вынесли приговор вальщику леса, по чьей вине погиб другой рабочий. Информацию сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел утром 7 марта. Бригада проводила вырубку деревьев в Струговском участковом лесничества Омутнинского района Кировской области. Вальщик леса не озаботился безопасностью работ, сообщает ведомство. В результате спиленное им дерево откатилось в противоположную от направления падения сторону и рухнуло на другого рабочего. Мужчина скончался на месте от полученных травм головы и шеи.

Как установило следствие, инцидента могло и не произойти при должном внимании. Вальщик признал свою вину в случившемся. Суд вынес ему приговор: год исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.