Вальщику леса из Омутнинского района, случайно убившему рабочего, грозит до двух лет тюрьмы

Спиленное дерево, по недосмотру обвиняемого, упало на другого рабочего, убив его. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Омутнинском районе перед судом предстанет вальщик леса, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Трагедия произошла 7 марта 2021 года. Бригада занималась вырубкой деревьев в местном лесничестве. Вальщик, как установили впоследствии, не обеспечил должной безопасности при проведении работ. В результате комель дерева, спиленного им, откатился в противоположную сторону и упал на другого рабочего. Мужчина скончался на месте от травм головы и плеч.

Следствие выяснило, что трагедии можно было избежать, если бы вальщик озаботился несколькими факторами и был более внимательным и предусмотрительным. На допросе он признал свою вину и раскаялся. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.