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Общество3 сентября 2021 15:08

За сутки от коронавируса скончались еще два кировчанина

Всего опасная инфекция унесла жизни уже 485 жителей нашей области
Алексей РомановАлексей Романов
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Судя по темпам смертности от коронавируса, наша область скоро перешагнет печальную отметку в 500 человек

Судя по темпам смертности от коронавируса, наша область скоро перешагнет печальную отметку в 500 человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки коронавирус не смогли победить еще два жителя Кировской области. Общее количество жертв последствий опасной инфекции составляет 485 человек.

Как сообщили в областном Оперштабе, на 3 сентября, в регионе зафиксировано 54 тыс. 377 случаев заражения СOVID-19. Из них 50 тыс. 139 кировчан уже поправились.

Напомним, что в настоящее время в инфекционных стационарах области проходит лечение 2401 пациент. В отделении реанимации находятся 134 человека.