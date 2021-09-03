За сутки от коронавируса скончались еще два кировчанина

Судя по темпам смертности от коронавируса, наша область скоро перешагнет печальную отметку в 500 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки коронавирус не смогли победить еще два жителя Кировской области. Общее количество жертв последствий опасной инфекции составляет 485 человек.

Как сообщили в областном Оперштабе, на 3 сентября, в регионе зафиксировано 54 тыс. 377 случаев заражения СOVID-19. Из них 50 тыс. 139 кировчан уже поправились.

Напомним, что в настоящее время в инфекционных стационарах области проходит лечение 2401 пациент. В отделении реанимации находятся 134 человека.