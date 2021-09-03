За сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 111 человек

В инфекционных стационарах области медики оказывают помощь 2401 кировчанину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 3 сентября подтверждено 111 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 275 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2401 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 134 пациентам, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 483.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4664 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3189 исследований на COVID-19.