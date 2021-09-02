Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кирова

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 2 сентября, в 9 часов 30 минут в Кирове около дома № 108 на Октябрьском проспекте произошла крупная автомобильная авария. По информации областной Госавтоинспекции, на перекрестке столкнулись два автомобиля KIA Optima и Nissan Almera. После японский седан врезался в припаркованную Lada Granta.

- В результате происшествия водитель автомобиля Nissan получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

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В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове в ДТП с автобусом пострадал ребенок. Читать.