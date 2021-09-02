В Кирове в ДТП с автобусом пострадал ребенок

«ЗАЗ» протаранил пассажирский автобус. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду, 1 сентября, около дома №64 на улице Щорса произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 71-летний водитель «ЗАЗ» при выезде с прилегающей территории протаранил пассажирский автобус «ПАЗ», который двигался по маршруту.

- В результате происшествия 12-летняя девочка-пассажир автобуса «ПАЗ» получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.