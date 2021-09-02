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Происшествия2 сентября 2021 11:26

Кировского адвоката осудили за покушение на мошенничество

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей
Андрей Сергеев
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На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката, который обманным путем выманивал деньги у своего клиента. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Суд признал мужчину виновным и с учетом смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что в ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, что в декабре минувшего года к кировскому адвокату обратился мужчина, который попросил помочь его знакомому в оформлении документов на временное проживание в России. В свою очередь подозреваемый убедил обратившегося, что имеет связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов города Москвы, которые могут оформить необходимые разрешения. За «услугу» мужчина попросил от своего клиента сумму в несколько сотен тысяч рублей. Читать.