Кировский адвокат оказался под следствием

28 апреля при передаче части денежных средств адвокат был задержан. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в декабре минувшего года к кировскому адвокату обратился мужчина, который попросил помочь его знакомому в оформлении документов на временное проживание в России. В свою очередь подозреваемый убедил обратившегося, что имеет связи среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов города Москвы, которые могут оформить необходимые разрешения. За «услугу» мужчина попросил от своего клиента сумму в размере 1,2 миллиона рублей.

28 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.