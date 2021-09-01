В Кирово-Чепецке идет обследование понтонного моста через Чепцу

Работы проведут в течение двух дней. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке началось обследование понтонного моста через Чепцу. Переправу собираются включить в Российский Речной Регистр, для чего необходима проверка. Об этом сообщили в городской администрации.

Обследование пройдет в течение двух дней. Включение в РРР является обязательным в настоящее время, к тому же проверка даст дополнительную информацию о состоянии моста. Работы проводятся по требованию транспортной прокуратуры. Известно, что этим занимается компания «Норд-Марин» по заказу МКУ «ДЭС» с использованием спецоборудования.

Напомним, что совсем недавно, в середине августа, власти приняли решение построить новый мост через Чепцу взамен имеющегося сейчас понтонного. Причем не абы какой, а превратить его в участок обхода Кирова с перспективой выезда на Слободской. Подробнее об этих планах читайте здесь.