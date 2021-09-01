Мэрия Котельнича заявила, что не распоряжалась поджигать городскую свалку

Свалка загорелась в середине августа и тлеет до сих пор. Фото: vk.com/onfkirov

В Котельниче продолжаются разбирательства по поводу горящей несанкционированной свалки близ жилых домов. На этот раз свою позицию обозначила городская администрация. Комментарий, оставленный официальной страницей мэрии, появился в паблике общественников под постом, посвященным этой самой проблеме.

Так, по заявлению ведомства, свалка не является несанкционированной, поскольку внесена в реестр площадок ТКО Котельнича и обустроена в соответствии с требованиями СанПиН. В частности, «имеет твердое основание, расположена на расстоянии более 100 метров от жилых домов». В ближайшее время на площадку должны ограничить доступ и установить ограждение.

- Администрация города распоряжений по сжиганию мусора не давала. Дополнительно информируем, что возгорание на площадке накопления, как и любой другой пожар, ликвидируется силами спецподразделений МЧС, - добавили в мэрии.

Напомним, в Котельниче вблизи жилых домов устроили несанкционированную свалку веток деревьев и строительного мусора. Со временем к ним прибавились и крупногабаритные отходы. В середине августа свалка загорелась и тлеет до сих пор, из-за чего страдают жители всего города и близлежащих деревень. Активисты направили в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку.