Жители Котельнича полмесяца страдают от дыма с горящей свалки отходов

Незаконная свалка тлеет с 13 августа. Фото: vk.com/onfkirov

Жители Котельнича жалуются на дым от горящей свалки отходов, устроенной незаконным образом. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Как выяснилось, в городе устроили несанкционированную свалку вблизи жилых домов по улицам Базовой и Полосы Отвода. Туда свозят мусор со всего города - строительные отходы и ветки деревьев. В августе на свалке появились и крупногабаритные отходы, в результате чего мусорная гора превысила высоту в три метра. Ее регулярно тушат, но вскоре отходы вновь начинают гореть. А 13 августа свалка загорелась и тлеет до сих пор, из-за чего котельничане дышат едким дымом. Смог доходит и до соседних деревень, жители которых также страдают из-за запахов.

Активисты направили обращение в прокуратуру и региональное Минохраны окружающей среды с просьбой провести проверку и разобраться в ситуации.